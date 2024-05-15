أداء أسواق المال العربية| تباين البورصة المصرية.. وانخفاض الكويتية و التونسية

البورصة المصرية تغلق على تباين

بورصة قطر تنخفض 0.19%

مؤشر بورصة البحرين العام يغلق على انخفاض

بورصة المغرب تغلق متراجعة



شهدت أسواق المال العربية تراجعا في الأداء بختام تعاملات اليوم الأربعاء 15-5-2024، حيث أغلقت بورصات المغرب، تونس، قطر، و الكويت على انخفاض، و ارتفعت بورصة الاردن، بينما اغلقت المصرية و البحرينية على تباين.



ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم وفقا لما نشرته و كالة الانباء السعودية "واس" خلال التقرير التالي..

البورصة المصرية تغلق على تباين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه ليصل إلى 1.694 تريليون جنيه، بعد تداولات بالسوق بلغت 2.6 مليار جنيه.

وأنخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.09% ليبلغ مستوى 25316.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.58% مسجلاً 5475.88 نقطة، وزاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.53% لينهي التعاملات عند مستوى 7872.94 نقطة.



بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، وسجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.59 %، عند 13.421,4 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.46 %، وسجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.76 % بمجموع 969,41 نقطة.



وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على خسارة بنسبة 0.69 % بمجموع 12.763,35 نقاط.



وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 291 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 697 مليار درهم مغربي.



بورصة تونس تقفل على انخفاض

اقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة ‏‏0.15 بالمئة، ليصل عند 9122.89 نقطة.‏

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 9.624 ملايين دينار تونسي أي بنحو 3.077 ملايين دولار ‏أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 18 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 28 أخرى، واستمرار ‏أسهم 10 شركات على ثبات.‏



مؤشر بورصة قطر يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام تداولاته اليوم، منخفضًا بـ 17.92 نقطة، أي بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9628.36 نقطة.

وتم خلال الجلسة، تداول 239 مليونًا و743 ألفًا و684 سهمًا، بقيمة 561 مليونًا و674 ألفًا و188.722 ريال، نتيجة تنفيذ 19 ألفًا و650 صفقة في جميع القطاعات.



وصعدت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 31 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.



وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 559 مليارًا و292 مليونًا و67 ألفا و424.670 ريال، مقابل 561 مليارًا و251 مليونًا و203 آلاف و74.070 ريال، في الجلسة السابقة.



مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على تباين



أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,010.22 نقاط بانخفاض قدره 12.86 نقطة، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 774.17 نقطة بارتفاع قدره 2.02 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و272 ألفًا و647 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 777 ألفًا و933 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 109 صفقات.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.01%، عند مستوى 2386.51 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2490 صفقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام



أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 83ر19 نقطة ليبلغ مستوى 51ر7175 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 28ر0%.

وجرى تداول 2ر252 مليون سهم عبر 15602 صفقة نقدية بقيمة 3ر58 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيس 62ر6 نقاط ليبلغ مستوى 19ر5963 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0% من خلال تداول 6ر130 مليون سهم نفذت عبر 6373 صفقة نقدية بقيمة 2ر13 مليون دينار.



وانخفض مؤشر السوق الأول 78ر27 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 43ر7843 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0% من خلال تداول 5ر121 مليون سهم عبر 9229 صفقة بقيمة 16ر45 مليون دينار.