نكبة جديدة.. وزير المفاوضات الفلسطيني السابق: إسرائيل تريد تدمير قطاع غزة

علق حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، على الذكرى الـ 76 للنكبة في فلسطين.

وقال حسن عصفور في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" إسرائيل تقود بتدمير البنية التحتية لقطاع غزة بشكل كامل وفي النكبة قامت إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم لبناء دولتهم ".

وأضاف حسن عصفور :" إسرائيل تقوم بنكبة جديدة في غزة لتشريد الفلسطينيين وتدمير قطاع غزة ومنع قيام الوطن الفلسطيني الموحد ".

وتابع حسن عصفور :" إسرائيل لا ترغب في التفاوض مع الحالة الوطنية الفلسطينية وذلك منذ سنوات طويلة وحتى مع توقيع اتفاق أوسلو كان هناك جزء كبير من اليهود رافضين للاتفاق ".