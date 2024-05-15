متحدث الوزراء يكشف تأثير وصول الدفعة الثانية من استثمارات "رأس الحكمة"

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن وصول الدفعة الثانية من استثمارات مشروع رأس الحكمة، بمثابة استمرار لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر الجديدة والتي تمثل الفرصة الحقيقية للاقتصاد المصري لمواجهة الصدمات الخارجية.

وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة المذاع على قناة etc الفضائية أن هذه الدفعة سيكون لها تأثير وانعكاس على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن جهود الحكومة والبنك المركزي في توفير السيولة النقدية الأجنبية مستمر ويمثل جزءا أساسيا من عملية الإصلاح الاقتصادي.