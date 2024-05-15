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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بإقالة حكومة نتنياهو

صدى البلد

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ، اليوم الأربعاء، إن حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فقدت السيطرة وجنود الاحتلال يُقتلون كل يوم في غزة.

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنهم لن ينتصروا في الحرب الحالية طالما استمرت حكومة نتنياهو.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ، في وقت سابق من اليوم ، إنه سيعارض أي حكم إسرائيلي عسكري في غزة لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات، مؤكداً على ضرورة مصارحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وجود سلطة مدنية ليست إسرائيلية لحكم غزة مستقبلا.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه من الضروري العمل على وجود بدائل مدنية مكان حماس في غزة. كما أكد على أهمية وقوة واستقرار العلاقات الثنائية مع أمريكا.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على حل الخلافات مع الأمريكيين في الغرف المغلقة وليس أمام الإعلام، مضيفاً أن التعاون مع أمريكا مهم رغم وجود الخلافات بينهم.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أن سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان ضروريا، مؤكداً أنه لن يوقف العملية العسكرية جنوب غزة. 

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