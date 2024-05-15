أعمق توغل حتى الآن|جيش الاحتلال: حزب الله شن غارة بطائرة مسيرة بقلب الجليل

أكد جيش الإحتلال الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار أطلقها حزب الله من لبنان ضربت منطقة في الجليل هذا المساء. وتمثل هذه الضربة أعمق توغل لحزب الله داخل الأراضي المحتلة منذ بداية الصراع.

أكد حزب الله، في بيان، أنه استهدف قاعدة للجيش قرب مفرق الجولاني غرب طبريا على بعد نحو 35 كيلومترا من الحدود اللبنانية، بعدة طائرات مسيرة مفخخة. ويُزعم أن هذا الغارة التي شنتها حزب الله يأتي ردًا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان والتي أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف أعضاء الجماعة.

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم. ومع ذلك، فإن الضربة تسلط الضوء على التوترات المتزايدة في المنطقة وديناميكيات الصراع المتطورة. ويظل جيش الدفاع الإسرائيلي يقظًا ويراقب الوضع عن كثب لضمان سلامة وأمن المواطنين الإسرائيليين.