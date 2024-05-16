النفط يهبط 1% لأدنى مستوى في 11 أسبوعاً بعد توقعات وكالة الطاقة

انخفضت أسعار النفط بنحو 1%، الأربعاء، إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعاً بعد أن أظهرت بيانات من وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في الدول المتقدمة من المرجح أن يتراجع هذا العام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتاً أو 0.8% إلى 81.76 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتاً أو 0.8% إلى 77.42 دولار للبرميل.

وقللت الوكالة الدولية للطاقة من توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 اليوم الأربعاء بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يومياً واستندت في ذلك بالأساس إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.