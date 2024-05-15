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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عماد الدين حسين: في عالم السياسة يجب معرفة الطرف الآخر أثناء الأزمات

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن جزءً من المشكلات التي تمر بها الثقافة العربية أن عددًا كبيرًا ليس لديهم القدرة على الرؤية الموضوعية.


وأضاف "حسين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بمعنى أننا نفكر بمنطق الأهلي والزمالك أو التحزب، هناك مشكلة حدثت على سبيل المثال في العدوان الإسرائيلي على غزة، وعدد كبير يجلسون أمام شاشات التلفاز وبحكم العروبة يتفاعلون مع الأحداث، فيرون أن هناك عدوان إسرائيلي غاشم وهذا صحيح".


وتابع: "المشاهد يتصور أن الحل لا بد أن يتم طبقًا للعدل والحق، هناك عالم آخر يرانا نحن إرهابيين وأن إسرائيل أفضل ناس، عليك وأنت تتفاعل مع المشكلة قدر الإمكان أن ترى الطرف الآخر حتى تسطيع أن تواجهه".
 

عماد الدين حسين مجلس الشيوخ الأهلى الزمالك عدوان إسرائيلي

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