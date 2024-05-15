ماركات سيارات عالمية| تاكسي العاصمة الإدارية الكهربائي ثوب فاخر لخدمات النقل الحديث

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أمام مقر المجلس، اليوم، عددا من السيارات الكهربائية (تاكسي) المقرر تشغيلها كمرحلة أولى داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترددين عليها، والتي يصل إجمالي عددها إلى 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية بواقع (60 سيارة شيفروليه بولت و85 سيارة MG4).

جولة رئيس الوزراء

أشار الوزير إلى بدء التشغيل التجريبي صباح اليوم للمرحلة الأولى من تلك السيارات الكهربائية بعدد 10 سيارات، والتي يتم تشغيلها في مصر لأول مرة؛ من أجل تقديم خدمة نظيفة وآمنة ومريحة للركاب، لافتا إلى أن السيارات التي تم تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب، نظرا لأنها مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت) .

إضافة إلى أن السيارة الكهربائية الجديدة (تاكسي) صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم، ويقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

جولة رئيس الوزراء

وخلال السطور القادمة سنتعرف على مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة (تاكسي) المقرر تشغيلها كمرحلة أولى داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين :

1- سيارة شيفروليه بولت :

شيفروليه بولت الكهربائية

تأتي شيفروليه بولت بمحرك كهربائي "فردي"، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 200 حصانا، و 360 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع خاصية الجر الامامي للعجلات، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبطارية سعة 60 كيلو وات.

ويمكن للسيارة شيفروليه بولت قطع مدى يقدر بـ 500 كم، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة، يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 7 ثواني.

شيفروليه بولت الكهربائية

تضم السيارة شيفروليه بولت حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، مساعد المكابح المانع للانغلاق ABS، ودعم المكابح BA، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ونظام الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS، مع عرض متابعة ضغط الإطارات، وزجاج كهربائي وقفل مركزي، وانذار مانع للسرقة.

شيفروليه بولت الكهربائية

وزودت السيارة شيفروليه بولت بنظام صوتي ترفيهي، وشاشة داخلية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وبلوتوث، ومدخل AUX، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومقود حركة كهربائي الأداء قابل للإمالة، بينما ترتكز على جنوط رياضية، واطلالة أمامية ذات مصابيح حادة الشكل.

2- سيارة MG4 :

السيارة MG4 الكهربائية

اما السيارة MG4 تاتي بتصميم رياضي بطول 4287 مم، عرض 1836 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1516 مم، وقاعدة عجلات بقياس 2705 ملم.

و يتم تقديم السيارة الكهربائية في بخيارين للبطارية؛ بطارية 51 كيلووات في الساعة وبطارية 64 كيلووات في ساعة. تتمتع حزمة البطارية بقدرة 51 كيلووات في الساعة بنطاق بطارية يصل إلى 350 كيلومترًا، بقوة 125 كيلووات، أي ما يعادل 168 حصان تقريباً، بينما يأتي خيار 64 كيلووات في الساعة مع نطاق قيادة يصل إلى 450 كيلومترًا، بقوة 200 حصاناً.

السيارة MG4 الكهربائية

تتسارع سيارة إم جي من الثبات حتى 50 كيلومتر في الساعة خلال 1.8 ثانية، تصل لسرعة 100 كم من الثبات خلال 3.8 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 200 كيلومتر في الساعة.

مقصورة MG4 تأتي مع شاشة لمس ملونة مقاس 10.25 بوصة تدعم توصيل تطبيقات Apple CarPIay وAndroid Auto ، واتصال بتطبيق MG iSMART، ومجموعة MG Pilot من أنظمة مساعدة السائق.

زودت MG سيارتها الكهربائية بمجموعة كبيرة من وسائل المساعدة على الطريق أطلقت عليها MG Pilot والتي تشمل، فرامل الطوارئ النشطة مع اكتشاف المشاة والدراجات، المساعدة في الحفاظ على المسار مع نظام تحذير مغادرة المسار، المساعدة في ازدحام المرور، المساعدة الذكية في تحديد السرعة مع التعرف على إشارات المرور، المساعدة الذكية في الإضاءة العالية، التحكم التكيفي في السرعة .

السيارة MG4 الكهربائية

وحصلت السيارة على العلامة الكاملة للأمان -5 نجوم – بعد تعرضها الاختبار التصادم الأمامي أتجاه السائق على سرعة 64 كم/س، و الاصطدام الأمامي بواجهة السيارة على سرعة 50 كم/س، الاصطدام الجانبي بجسم متحرك سرعة 50 كم/س. واختبرت Euro NCAP قوائم MG4 الجانبية بعد اصطدامها بجسم صلب بسرعة 32 كم/س.