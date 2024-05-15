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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل

شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير  بدء التشغيل التجريبي صباح اليوم للمرحلة الاولى من السيارات الكهربائية  بعدد  10 سيارات كهربائية ( تاكسي )  داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترديين على العاصمة الإدارية الجديدة   وذلك  من إجمالي  عدد  145 سيارة كهربائية سيتم تشغيله تباعا  داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع ( عدد 60 سيارة شيفروليه بولت – عدد 85 سيارة MG4 )

أكد  وزير النقل أنه لأول مرة يتم تشغيل السيارات الكهربائية في مصر ( التاكسيات) حيث نشغل اليوم اول تاكسي للعاصمة لتقديم خدمة متميزة ونظيفة وامنة ومريحة للركاب لافتا الى ان  السيارات التي تم  تشغيلها  على أعلي مستوي من حيث  أمان الركاب حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلي إتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الإتحاد العربي ( سوبر جيت ) بالإضافة إلي أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو إنبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين علي أعلي مستوي لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب 
كما أشار الوزير ان هذه السيارات التي يتم تشغيلها مملوكة لشركة تابعة لوزارة النقل وشركة العاصمة وان ذلك يسير بالتوازي مع تشجيع شركات القطاع الخاص وتعظيم دوره في هذا المجال من اجل التنافس على تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب فنحن نتنافس مع القطاع الخاص في تقديم خدمة مميزة للراكب ولانلغي دوره بل نعظمه

جدير بالذكر ان حجز تلك  السيارة  الكهربائية متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول نيو كابيتال كاب (New Capital Cab ) والذي تم اطلاقه اليوم تزامنا مع بدء  التشغيل التجريبي للسيارات وان هناك  إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوي ومقترحات الركاب لتقديم أعلي مستوي من الخدمة والرفاهية

كما  أن هذه هي وسيلة المواصلات الثانية التي ستعمل داخل العاصمة بعد اتوبيسات شركة اكتا  وسيعقبهما لاحقا مونوريل شرق النيل الذى يمر على ٨ محطات بالعاصمة الإدارية وكذا والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT الذى يمر على ٧ محطات داخل العاصمة الإدارية لتكتمل منظومة النقل المخططة للعاصمة  بوسائل نقل ذكى اخضر مستدامة تتزايد مع الزيادة السكانية  كما  تتكامل  مع وسائل المواصلات الاخرى المؤدية إلى العاصمة من كافة أنحاء الجمهورية وصولا لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

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