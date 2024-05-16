أفضل هاتف سامسونج.. مميزات حصرية لموبايل Samsung Galaxy A54

أطلقت سامسونج للتو تحديث OneUI 6.1 لسلسلة Galaxy S21 في الهند، والذي أضاف ميزة Galaxy AI إلى الهاتف.

الآن تقوم الشركة بطرح أحدث إصدار من OneUI على هاتف Galaxy A54 الأقل تكلفة في البلاد.

من المهم ملاحظة أن الجهاز قد تلقى التحديث بالفعل في منطقتين أخريين بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وبلده الأصلي.

يبلغ حجم البرامج 2118 ميجابايت وتحمل إصدار البرنامج الثابت A546EXXU7CXDD.

إذا لم تتلق إشعارًا بشأن التحديث الجديد حتى الآن، فقد تحتاج إلى الانتظار بضعة أيام حتى يتم طرحه على جهازك.

وفي الوقت نفسه، يمكنك التحقق من التحديث يدويًا بالانتقال إلى تحديث البرنامج داخل الإعدادات.

ميزات جديدة لهاتف Galaxy A54 مع OneUI 6.1 يحصل Galaxy A54 على ميزات جديدة قليلة مع تحديث OneUI 6.1.

يوفر لك تطبيق المعرض المدمج الآن المزيد من الخيارات أثناء تحرير الصور ومقاطع الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن إضافة تأثير صورة في خلفيات مناسبة، واستخدام تأثيرات مكالمات الفيديو، وتغيير أوضاع الميكروفون، واستخدام أدوات شاشة القفل الجديدة، والحصول على بعض خيارات التخصيص الإضافية وميزات حماية البطارية المحسنة. ومع ذلك، لا توجد أي ميزة ذكاء اصطناعي ملحوظة في هذا التحديث.

لا يقدم OneUI 6.1 أي ميزات Galaxy AI لهاتف Galaxy A54.

بالنسبة للميزات على الجهاز، فليس من المفاجئ أن شريحة Exynos 1380 لا تملك قوة معالجة خام ولا نوى عصبية يمكنها تشغيل النماذج على الجهاز.

ومع ذلك، فهي لا تقدم ميزات قائمة على السحابة أيضًا، ولا حتى ميزة البحث عن طريق الصورة Circle الشهيرة من Google.

ومع ذلك، لم تعد الشركة أبدًا بتقديم أي ميزة Galaxy AI لهذا الهاتف.