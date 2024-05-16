صحة القليوبية: توقيع الكشف الطبي على 1433 مواطنا فى قافلة ببنها

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية توقيع الكشف الطبي على 1433 مواطنين مجانا خلال القافلة الطبية المجانية بقرية بطا بمركز بنها، والتي جرى تنفيذها على مدار يومين.



وقال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.



وتابع الجزار أن خريطة القوافل الطبية تعمل على تغطية المناطق النائية والبعيدة عن الوحدات الصحية، والمستشفيات المركزية، في إطار العمل على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري والعمل على توفير كل الاحتياجات من خلال تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لأقرب مستشفى لاتخاذ اللازم، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.