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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين خلال زيارته لبكين: العلاقات الروسية الصينية ليست موجهة ضد أحد

بوتين وشي
بوتين وشي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينج في دائرة محدودة من المندوبين، إن العلاقات بين روسيا والصين ليست انتهازية وليست موجهة ضد أحد.

وأضاف الرئيس الروسي أنه "من الأهمية ألا تكون العلاقات بين روسيا والصين انتهازية وغير موجهة ضد أحد"، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين في الشئون العالمية اليوم يعد أحد عوامل الاستقرار الرئيسية على الساحة الدولية.

ووفقا لبوتين، فإن روسيا والصين يدعمان معا مبادئ العدالة والنظام العالمي الديمقراطي الذي يعكس حقائق متعددة الأقطاب ونظام عالمي قائم على القانون الدولي. 

وأضاف: "تتعاون روسيا والصين بنجاح في الأمم المتحدة والبريكس ومنظمة شانجهاي للتعاون ومجموعة العشرين، ونحن مصممون على زيادة تنسيق عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي، للجمع بين إمكانات الجماعة الاقتصادية الأوراسيية ومبادرة الحزام والطريق، يا صديقي العزيز".

وأعرب بوتين عن أمله في أن تعطي زيارته الحالية إلى بكين دفعة إضافية لتطوير مجمع التعاون الثنائي بأكمله. 

وقال بوتين لشي جين بينج: "أود أن أؤكد: أنا سعيد للغاية بوصولي إلى الصين والاجتماع بكم".

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