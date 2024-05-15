بوتين: نقيّم إيجابيًا الرؤية الصينية للتسوية في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تقيم إيجابيا الموقف الصيني تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين لوكالة "شينخوا" الصينية "نقيم إيجابيا مواقف الصين تجاه تسوية الأزمة الأوكرانية. وتدرك بكين جيدا أسبابها الجذرية وأهميتها الجيوسياسية".

وأوضح أن الأفكار التي وردت في الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا، والتي تقدمت بها بكين في عام 2023، "تدل على السعي الصادق لأصدقائنا الصينيين إلى المساهمة في استقرار الوضع".

وأشاد بالمبادئ الأربعة الإضافية التي تقدم بها الرئيس الصيني شي جين بينج مؤخرا، مستطردًا: "ولذلك يمكن أن تشكل أساسا للعملية السياسية والدبلوماسية التي من شأنها أن تأخذ بعين الاعتبار قلق روسيا في مجال الأمن وتساعد في إحلال السلام الثابت والطويل الأمد".

وأعرب بوتين عن أسفه "لعدم تأييد أوكرانيا ورعاتها الغربيين لتلك المبادرات"، مضيفا أنهم "غير مستعدين للحوار المتكافئ والنزيه والمفتوح، المبني على الاحترام المتبادل ومراعاة البعض مصالح البعض الآخر".

وحمل بوتين الدول الغربية وسياساتها المسؤولية عن زعزعة الاستقرار في العالم في الوقت الراهن.