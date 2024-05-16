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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 77172 طن قمح للصوامع والشون بالقليوبية

حصاد القمح
حصاد القمح

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية أنه قد بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 77172 طن و 974  كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر.


وقال محافظ القليوبية أنه يوجد متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأشار المحافظ إلى أن عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد مطالبا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.


وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

القليوبية توريد القمح موسم الحصاد محافظ القليوبية عملية التوريد

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