رسم مذيع «صدى البلد» في دقائق.. إسلام عطية يبهر الجميع على الهواء

خصص برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة "صدى البلد تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والإعلامي أحمد دياب، فقرة خاصة عن الرسام إسلام عطية، الذي يبهر ركاب المترو برسمه لهم.

في البداية، يقول الرسام إسلام عطية، إنه يسعد بفرحة المواطنين عندما يقوم برسمهم في المترو أو أي وسيلة مواصلات، وفي نفس الوقت يجد رد فعل صعبا من بعض المواطنين، معقبا: "رسمت شخص وقالي مين ده مش أنا".

وأوضح أنه قادر على رسم أي شخص بسرعة عالية جدًا، وأنه قام برسم شخص في أقل من دقيقة.

وخلال حديثه على الهواء، قام برسم الإعلامي أحمد دياب، مذيع قناة “صدى البلد”، في وقت قصير جدًا على الهواء.