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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات المرافق والطرق بمدينة حدائق العاصمة

صدى البلد

زار المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للازمات - المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، مدينة حدائق العاصمة لمتابعة مشروعات المرافق والطرق، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولي الجهاز والمشروعات.

 وبدأت الزيارة بجولة لمشروع تنفيذ محطة رافع المياه، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحى ومشروع خط مياه قطر ٩٠٠مم المغذى للمرحلة الثانية من وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " من مدينة بدر.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة على ضرورة المتابعة المستمرة من المسئولين بالجهاز، والتنبيه على الشركات العاملة بتلك المشاريع بتكثيف الأعمال لزيادة نسب الإنجاز، والانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها للاستفادة منها، حيث إن هذه المشروعات تخدم الحاجزين بالمرحلة الثانية من وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

واستكمل مسئولو الإسكان الجولة بالمرور على أعمال الطرق، وأعمال شبكات الصرف والمياه الجارى تنفيذها بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

 وأكد المهندس عمار مندور، أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع الشركات العاملة بالمشروع للتنبيه على زيادة نسب الإنجاز للمشروع، بجانب التأكيد على الشركات بتوفير الخامات والمعدات والعمالة اللازمة لإنهاء تلك المشروعات بالجودة المطلوبة، وعلى مسئولى إدارة المرافق بالجهاز بضرورة التنسيق الدائم مع كافة القطاعات المتخصصة فى هذا المجال.

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