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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسكندرية: الكشف على 1346 مواطنا بقرية ببرج العرب ضمن حياة كريمة

صدى البلد

قالت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، إن المديرية نظمت على مدار اليومين الماضيين قافلة طبية إلى قرية بنجر 2 بمنطقة برج العرب، أسفرت عن الكشف على 1346 حالة وتم صرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة".


وأضافت الدكتورة ندا - فى بيان اليوم /الخميس/ - أن القافلة ضمت 9 تخصصات طبية مختلفة وشارك فيها 57 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.


وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة تحويل 25 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.


من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية "إنه تم خلال القافلة إجراء 181 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة"، علاوة على فحص 229 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 669 مواطنا من أهالي المنطقة.

الاسكندرية الصحة قرية بنجر برج العرب صحة الاسكندرية

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