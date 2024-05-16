مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس، العديد من المواجهات الهامة بالدوريات المختلفة سواء علي المستوى المحلي أو الأوروبي.

مواعيد مباريات دوري NILE والقنوات الناقلة:

- البنك الأهلي × المصري البورسعيدي – الساعة 7 مساءً – قناة أون تايم سبورتس 1

- إنبي × مودرن فيوتشر – الساعة 7 مساءً – قناة أون تايم سبورتس 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

- لاس بالماس × ريال بيتيس – الساعة 8:30 مساءً – قناة beIN Sports HD 3

- ألميريا × برشلونة – الساعة 10:30 مساءً – قناة beIN Sports HD 1

- ريال سوسيداد × فالنسيا – الساعة 11 مساءً – قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

- الطائي × الفتح – الساعة 6 مساءً – قناة SSC HD

- الخليج (محمد شريف) × اتحاد جدة (أحمد حجازي) – الساعة 9 مساءً – قناة SSC HD

- الوحدة × الرائد – الساعة 9 مساءً – قناة SSC HD