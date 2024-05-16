535 طنا حجم الطلب على المشغولات الذهبية عالمياً خلال الربع الأول من 2024

تخطي المعروض من الذهب العالمي مجمل الطلب الفعلي على الذهب خلال الربع الأول من 2024، حيث كانت أبرز التغيرات في الطلب هو تراجع كبير في الطلب الاستثماري يقابله زيادة في الطلب الصناعي والتكنولوجي للذهب.



وصل مجمل المعروض من الذهب خلال الربع الأول 2024 إلى 1238.3 طن من الذهب مرتفعاً بنسبة 3% مقارنة مع الربع الأول من 2023 ليمثل أقوى معروض من الذهب خلال ربع أول منذ عام 2016.



وبحسب جولد بيليون، يقسم المعروض من الذهب إلى إنتاج المناجم الذي وصل إلى 893 طن والذهب المعاد تدويره والذي بلغ 350.8 طن، في حين تم خصم صافي تحوط منتجين الذهب بمقدار – 5.5 طن (كمية يتم الاحتفاظ بها من قبل منتجين الذهب).

في المقابل نجد أن مجمل الطلب الفعلي على الذهب (مستثنى منه الطلب على الذهب خارج البورصات) خلال الربع الأول قد سجل 1101.8 طن منخفضاً بنسبة 5% مقارنة مع الربع الأول من 2023، ليأتي أقل من المعروض بمقدار 136.5 طن.

ويمثل الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات النصيب الأكبر من الطلب العالمي بمقدار 535 طن بنسبة 48.6% من إجمالي الطلب خلال الربع الأول، بالإضافة إلى هذا ارتفع الطلب الصناعي والتكنولوجي على الذهب ليسجل 78.6 طن مرتفعاً بنسبة 10% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023. بينما سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية 312.3 طن.

وبالنسبة لمشتريات البنوك المركزية فقد سجلت 289.7 طن مرتفعة بنسبة 1% فقط عن الربع الأول من العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات في صناديق الاستثمار والجهات المشابهة بمقدار – 113.7 طن (عبارة عن استثمارات خرجت من صناديق الاستثمار في الذهب).