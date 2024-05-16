عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة: قرب إنهاء إجراءات برامج الحج البري.. و150 أتوبيس لنقل الحجاج

الحج السياحي - ارشيفية
الحج السياحي - ارشيفية

 أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، عن قرب إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة ببرامج الحج البري للموسم هذا العام.

يأتي ذلك مع اقتراب بدء مناسك الحج لموسم 1445 هـ وفى ضوء تنوع برامج الحج المقدمة من قبل شركات السياحة والتي تتراوح مستوياتها من حج الخمس النجوم إلى الحج البري

ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إلى أن الضوابط الموضوعة للحج البري هذا العام والمعتمدة من السيد وزير السياحة والآثار أكدت على ضرورة الالتزام التام بتوفير تجربة حج آمنة وميسرة لجميع الحجاج المصريين، مع الحفاظ على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

الحج 2024 

 

وأوضحت أنه تم الانتهاء من الفحص الفني للأتوبيسات السياحية الخاصة بشركات السياحة، حيث تم منح الموافقة لعدد 150 أتوبيس سياحي تمهيداً لقيامهم بنقل الحجاج الى الأراضي المقدسة، ومن بينهم 120 أتوبيس تتراوح موديلاتهم بدءاً من موديل عام 2020 إلى عام 2024 وهي نسبة 80% من إجمالي عدد الأتوبيسات التي تم الموافقة عليها، مشيرة إلى أن الشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري لهذا الموسم تضمنت عدة اشتراطات في إطار حرص الوزارة على راحة وسلامة الحجاج، منها أن تكون الأتوبيسات موديلات حديثة لا تقل عن عام 2016.

كما أكدت الأستاذة سامية سامي على أن حصول السائقين على الدورات التدريبية اللازمة، وكذلك اجتياز الكشف الطبي يعد من الاشتراطات اللازمة والأساسية للسماح لهم بقيادة هذه الأتوبيسات إلى الأراضي المقدسة والعودة بسلامة الله.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم في ضوء توجيهات السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وقبل سفر حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة، الدفع بلجان مشتركة من الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للمنافذ البرية لتسهيل سفر ووصول حجاج البري إلى الأراضي المقدسة، وكذلك متابعة تسكين هؤلاء الحجاج والتأكد من تقديم كافة الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج.

ووفقاً للشروط والإجراءات الخاصة بالحج البري لهذا الموسم، فقد تم تحديد منفذ حالة عمار بالمملكة العربية السعودية كنقطة استقبال ومغادرة الحجاج براً، كما أن الأتوبيسات الناقلة للحجاج ستقوم بمرافقتهم خلال تنقلاتهم بالمشاعر المقدسة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وعلى شركات السياحة الالتزام بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.

الحج السياحة الحج البري حج الخمس النجوم شركات السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

قرار جديد داخل بيراميدز بعد النتائج المميزة للفريق للموسم الحالي

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

تطورات الموقف بين محمد صلاح وحسام حسن

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

ترشيحاتنا

عاجل.. اكتمال وصول الرؤساء والوفود المشاركة في القمة العربية الـ 33 بالمنامة

اتحاد أمهات مصر: الطلاب أشادوا بسهولة "عربي الإعدادية" بالقاهرة

القصة الكاملة لسقوط أسانسير وإصابة 7 موظفين ببرج في الدقي.. صور

أبو العينين ينعي الدكتور هشام عرفات: صاحب إسهامات جليلة في تطوير منظومة النقل في مصر

السياحة: قرب إنهاء إجراءات برامج الحج البري.. و150 أتوبيس لنقل الحجاج

وصول ولي العهد السعودي إلى البحرين للمشاركة في القمة العربية الـ 33


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

فيديو

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-