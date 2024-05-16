البورصة تعزز مكاسبها الصباحية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم، الخميس، آخر الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 25627 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 31143 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 11032 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 5555 نقطةوصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 7985 نقطة.