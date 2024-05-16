ولي العهد السعودي يطالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة

بدأت القمة العربية الـ 33 ، اليوم الخميس، في انطلاق جدول أعمالها في عاصمة البحرين المنامة والتي ستناقش حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي بداية القمة العربية، سلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئاسة القمة إلى العاهل البحريني.

وقال ولي العهد السعوي في كلمته، إن المملكة العربية السعودية أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية خلال رئاستها للقمة العربية في دورتها الـ 32.

وأضاف بن سلمان أن المملكة استضافت اجتماعا أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة، لافتا إلى أن المملكة دعمت أيضا جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة.

وطالب ولي العهد السعودي المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، ودعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها.

وأشار إلى أن المملكة السعودية تدعو إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، مشددا على أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر.

كما دعي ولي العهد السعودي إلى وقف أي نشاط يؤثر على سلامة الملاحة البحرية، ووقف وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين.