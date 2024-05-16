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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب وقف الحرب فى غزة.. وتنفيذ حل الدولتين

رئيس مفوضية الإتحاد
رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي

قال رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، في افتتاح فعاليات القمة العربية الـ 33، إن هذه القمة تنعقد فى ظروف دولية بالغة الخطورة والتعقيد بالنسبة للعالم العربي والقارة الأفريقية على حد سواء.

وأضاف: “إننا نواجه حربا ضد الشعب الفلسطيني وتزداد المخاطر الهدامة للبنية التحتية والأنفس البشرية بتوسيع رقعتها إلى رفح دون أن تتوقف فى المناطق الأخري من غزة.. وإن الاتحاد الأفريقي منذ اللحظات الأولي ندد بشدة لهذا الدمار، ونطالب بتضافر الجهود من أجل وقف الحرب وإعمال الحل السياسي المبني على مبدأ حل الدولتين”.

وتابع: “ يجب تفعيل هذا القرار الدولي الذى يحظى اليوم بالدعم الصريح لمعظم دول العالم لحقوق الشعب الفلسطيني .. وكل تأخير فى القرار الوحيد هو دعم لمواصلة تدمير كل مقومات الحياة شعب بأكمله بصرف النظر عن كونه عبثا صريح .. ونشيد بمجهودات كل الخيرين لهذا الهدف الداعم للشعب الفلسطيني مثل قطر ومصر ونتمني لهم التوفيق فى مساعيهم لهذا الصدد”.

وأشار إلى أن الأوضاع فى السودان يجب أن تتوقف فورا وأن يجلس أهل السودان فى حوار مباشر لهم بعيدا عن أى تدخل أجنبي ، إضافة إلى توحيد مؤسسات دولة ليبيا، لافتا: "الوضع فى الصومال يستدعي مضاعفة التضامن معهم لإعادة توحيد البلاد وإعادة البناء والأعمار..  وأننا فى الإتحاد الأفريقي على أتم إستعداد للعمل المشترك معكم".

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