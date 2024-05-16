«آي صاغة»: ارتفاعات قوية في أسعار الذهب مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع الارتفاع القوية للأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بتراجع الدولار، وعوائد السندات الأمريكية، بفعل تباطؤ معدلات التضخم الأمريكية، والتي عززت التوقعات من جديد بشأن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3135 جنيهًا بعد أن لامس في بداية التعاملات مستوى 3155 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2384 دولارًا، بعد أن سجلت في صباح التعاملات مستوى 2390 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 20740 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، ولامس مستوى 3135 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3125 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 33 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2355 دولار، ولامس مستوى 2388 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2384 دولارًا.

ولفت، إمبابي، إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وتزيد من التوقعات بتجاوز الأوقية مستوى 2450 دولارًا في المدى القريب، حيث تعزز مع بَدْءش الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، كشف مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، أمس الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.3% خلال شهر أبريل و3.4% عن العام الماضي.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر أبريل زيادة بنحو 3.4% وفقًا للتوقعات، وكانت القراءة السابقة قد سجلت 3.5%.

أما على أساس شهري فقد ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بنسبة 0.3% في أبريل، أقل من توقعات الخبراء البالغة 0.4%، بينما كانت القراءة المسجلة في شهر مارس عند 0.4%.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 3.6% في أبريل، فيما سجلت قراءة مارس زيادة بنسبة 3.8%. وعلى أساس شهري سجل 0.3% في فبراير، وكانت قراءة مارس قد سجلت زيادة بنحو 0.4%.