ضبط 6.8 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

صرح المحاسب عادل الهابط، وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة، تم تشكيل حملة تموينية مكثفة في مركز فوة وذلك تحت إشراف محمود النوام، مدير إدارة تموين فوة.

وأسفرت الحملة عن: تحرير 5 محاضر مخالفات تموينية، ضبط 3 حالات عدم وجود شهادات صحية، تحرير محضر لعدم إعلان الأسعار، وضبط كمية كبيرة من السمك المملح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت 6890 كيلو جرام.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود مديرية التموين بكفر الشيخ للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والتأكد من جودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق، ومكافحة جميع أشكال المخالفات التموينية.