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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. حفل كبير في مدينتي بمناسبة افتتاح أول مركز ترفيهي اجتماعي في مصر

صدى البلد

يشهد اوبن اير مول مدينتي غدا الجمعة 17 مايو احتفالات كبيرة بمشاركة أشهر نجوم الفن والغناء في مصر ، وذلك بمناسبة إطلاق "Boom Room" ، أول مركز ترفيهي اجتماعي من نوعه في مصر ، والذي سيتم افتتاحه رسمياً للجمهور بعد غد السبت 18 مايو .

وتعد "Boom Room" أول أعمال شركة جلوبال امريكان في مجال الابتكارات الترفيهية ، وتم تصميمها من شركة KCC البلجيكية، وهي الأكبر في مجالها حول العالم، وسبق ان طورت اكبر المشروعات الترفيه العالمية مثل انجرى بيردز Angry Birds ونيكيلوديان Nickelodeon وغيرهم .

وتبلغ مساحة "Boom Room" ألفين متر مربع وتضم عدة انشطة ترفيهية مبتكرة لاول مرة في الشرق الاوسط مثل الميني جولف، والبولينج سنتر ، ولعبة رمي السهام بطريقة جديدة ومبتكرة ( Social Darts) ، ومجموعة متنوعة من ألعاب الفيديو الكلاسيكية، ، وألعاب الأركيد الأحدث في العالم Arcade game"، بالإضافة إلى مطعم Pablo & عبده . وتضم "Boom Room" أيضاً المسرح الرئيسي Main Stage الذي تجرى عليه يومياً العروض الفنية والثقافية. وتم توريد كل الألعاب والانشطة الترفيهية من خلال أفضل الشركات المتخصصة عالميا وبتقنيات هي الاحدث.

ويأتي افتتاح Boom Room في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على توفير مختلف الخدمات ، وجذب أحدث الوسائل الترفيهية الاجتماعية في مدينتي، لتكون Boom Room نقطة جذب ووجهة مفضلة للشباب على غرار أكبر المراكز الترفيهية الاجتماعية في العالم ، مثل Top Golf في دبي و Flight Club فى انجلترا .

أوبن آير مول مدينتي حفل

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