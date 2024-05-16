عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طفل صعقا بكهرباء مبرد مياه في إحدى قرى بني سويف

صدى البلد

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي من مبرد مياه، بقرية ذكي فاضل التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي من مبرد مياه، بقرية ذكي فاضل بدائرة مركز شرطة إهناسيا، ووجع مدير الأمن بالانتقال لمكان البلاغ والفحص.

 

بني سويف.. قطع المياه عن بعض قرى سمسطا "لمدة 12ساعة" لأعمال التطهير

315 لجنة جاهزة لاستقبال 58 ألف طالب إعدادي بمحافظة بني سويف

 

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بوحدة مباحث مركز إهناسيا، أن الطفل يدعى "محمد ع.أ" يبلغ من العمر 5 سنوات، وتوفي نتيجة إصابته بصعق كهربائي من مبرد مياه، بالقرب من منزل أسرته بناحية قرية ذكي فاضل بدائرة المركز، اثناء محاولته تناول المياه.

وحاول أهلية الطفل نقله لمستشفى إهناسيا التخصصي لمحاولة إٍسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى، ووصل قسم الاستقبال جثة هامدة، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.

بمحافظة بني سويف بناء بورو بمديرية أمن بنى سويف ت الأجهزة الأمنية قال قرب عمليات شرطة النجدة وفا مصرع طفل مديرية امن بنى سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

الرئيس السيسي: تنعقد قمتنا العربية اليوم فى ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يقرر حجز قاعة فرح مجانا لشاب من ذوي الهمم

ترشيحاتنا

حقيقة إلغاء شهادة الـ 27% في البنوك.. فيديو

شاهد| بي واي دي شارك 2025 البيك أب

أزمة جديدة لشيرين عبد الوهاب تحتل بها التريند.. ما القصة؟

للنطق بالحكم.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك لجلسة 12 يونيو

إعلان المنامة يدين سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

إعلان المنامة يؤكد رفضه لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين ويطالب بوقف العدوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-