عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن تجديد عقد فيرناندو مونزو لمدة 3 مواسم

صدى البلد

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، عن تجديد عقد الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» لمدة ثلاثة مواسم.


وأوضح العوضى أنه تم تجديد عقد فيرناندو مونزو لمدة 3 مواسم تبدأ من موسم 2024-2025، وذلك في ضوء النجاحات التي تحققت بعد فوز فريق الكرة الطائرة ببطولات «الدوري وكأس مصر والسوبر المصري وبطولة إفريقيا» والتأهل إلى مونديال الأندية.


وأشار العوضي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب؛ لتوفير الاستقرار والأجواء اللازمة لاستمرار مسيرة البطولات من خلال توفير عقود طويلة مع المدربين الذين حققوا نجاحات كبيرة .

الدوري وكأس مصر السوبر المصري الخطيب بطولة افريقيا الكابتن محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني ابن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

ترشيحاتنا

أزمة تصريحات حسام حسن تصل البرلمان.. ومطالب بتعيين متحدث اعلامى لمنتخب مصر

ممثل عمان: الدول العربية لن تتغلب على التحديات إلا بالاتحاد

سياسة حافة الهاوية لن تجدي| 4 رسائل شديدة اللهجة من الرئيس السيسي بالقمة العربية.. تعرف عليها

حقيقة إلغاء شهادة الـ 27% في البنوك.. فيديو

شاهد| بي واي دي شارك 2025 البيك أب

أزمة جديدة لشيرين عبد الوهاب تحتل بها التريند.. ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك ومكياج غريب.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-