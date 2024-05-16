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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان الشيوخ تتابع سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل البحري التجاري ببورسعيد

إسكان الشيوخ تقوم
إسكان الشيوخ تقوم بزيارة ميدانية لبورسعيد

تقوم لجنة الإسكان و الادارة المحلية و النقل بمجلس الشيوخ بزيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة  لمدة ٣ أيام  و ذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أسطول النقل البحري التجارى المصرى ، و كذلك النظر فى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقى بشـأن " العمل على تطوير و تحديث صناعة السفن و إعادة تدوير و تخريد السفن المستهلكة و انشاء مركزا اقليميا لصناعة تفكيك السفن و خدمات تقطيعها فى مصر ".

و كان فى استقبال الوفد المحافظ عادل الغضبان محافظ بورسعيد  حيث رحب ، باللجنة مؤكداً على الدور الهام الذي يقوم به مجلس الشيوخ لتشريع القوانين، موضحاً أنه وسط قامات نيابية قديرة يعتز بها وبزيارتها في محافظة بورسعيد   مشيدا بالسيد اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة لما له من روىء و قدرة على التنفيذ.

كما استعرض محافظ بورسعيد، المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية علي أرض بورسعيد في كل المحاور والمجالات، خاصة الإسكان "بديل عشوائيات، بديل إزالات، اجتماعي، وتعاوني"، والنقل من بنية تحتية وموانئ.

و من جانبه أكد النائب خالد  سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، على دور اللجنة في تشريع عدد من القوانين التي كان من شأنها دفع عجلة الاقتصاد القومي، وكذلك متابعة خطط المشروعات التي يتم تنفيذها وآلية الوصول إلى أعلى عوائد على اقتصاد مصر.

و حضر اللقاء عدد من نواب المحافظة من مجلسي النواب و الشيوخ.

و توجه أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل  للزيارة  الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، حيث استقبلهم  اللواء بحرى ا.ح/ محمد أحمد محمود  ولفيف من قيادات الهيئة.

كما أشاروا إلى أن  ميناء  غرب قناة السويس من أهم موانى قناة السويس وهو ميناء أثرى تم إنشاؤه قبل افتتاح قناة السويس وهو ميناء صغير لا يمكن توسعته لكن جارى عمل إحلال وتجديد لهذا الميناء وهو البوابة الشرقية لقناة السويس ، و يحتوى هذا الميناء على عدد من محطات الحاويات والأحواض ، مؤكدا أن خطة الدولة أن تكون الموانى متكاملة،لذلك تحالفت شركات كبيرة وأنشأت محطات مدينتى إسكندرية ودمياط وكله يصب لصالح الدولة المصرية.

كما ألقى النائب خالد سعيد  رئيس اللجنة كلمة إشاد  فيها بحجم الإنجازات التى تتم فى مجال النقل خاصة فى النقل البحرى ، وإن الزيارة جاءت نتيجة لدراسة اللجنة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى والذى يطالب بتطوير وتعظيم أسطول النقل البحرى ، خاصة أنه أصبح لدينا ٣٠ك أرصفة والأعماق قد زادت لعمق ١٧م لتستقبل السفن العملاقة ، لذلك نحتاج لتعظيم والترويج الجيد لما نملكه من مقدرات فى ميناء غرب قناة السويس.

وأشار النائب عادل اللمعى  إلى أن الهيئة  توالى على رئاستها لفيف من القيادات التى تسجل حروفها من ذهب لما بذلوه من جهد ، ثم تحدث عن مهمة إزالة العواقب الموجودة فى ميناء غرب وميناء شرق بورسعيد.

لجنة الإسكان و الادارة المحلية و النقل بمجلس الشيوخ زيارة ميدانية بورسعيد الحكومة أسطول النقل البحري التجارى المصرى

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