الزراعة: تنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي بما يحقق الأمن الغذائي

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 252 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 13 وحتى 19 يونيو الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الانفوجراف الضوء على تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شركة مغربي الزراعية "مافا"، يرافقه علاء فاروق، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وذلك في إطار جولته الميدانية التي قام بها لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، فضلا عن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر.

وخلال هذا الأسبوع استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأمن الغذائي، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي عُقد بمدينة نيس الفرنسية، كما التقى ايضا، و"كوستاس كاديس"، مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالثروة السمكية، فضلا عن "ميجل برنال"، السكرتير التنفيذي للهيئة العامة لمصايد الأسماك في إقليم البحر المتوسط.

والتقى "فاروق" و"مافا شيبتا"، الخبير الدولي السابق في مجال إعداد الاستراتيجيات والسياسات الزراعية لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والعديد من المؤسسات الدولية والإقليمية، و"بابوكار ماني" رئيس مركز الأرز الأفريقي، لبحث تعزيز استراتيجيات التنمية الزراعية في مصر والشراكة والاستثمار في القطاع الزراعي مع دول القارة الأفريقية، كما التقى وزير الزراعة، و"نوريا سانز"، مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في أعمال التطوير الخاصة بالمتحف الزراعي بالدقي.

وافتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا".

فيما استقبل مركز البحوث والتدريب في الأرز بمحطة البحوث الزراعية بسخا، التابعة لمركز البحوث الزراعية، "دومينك جوه"، سفير سنغافورة بالقاهرة، والوفد المرافق، في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال زراعة الأرز.

واستعرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أبرز الجهود الوطنية التي ينفذها مركز بحوث الصحراء حاليًا، لمكافحة التصحر والتي تشمل عددًا من المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، كما واصل المركز، تقديم الخدمات الإرشادية والدعم الفني للمزارعين والمستفيدين والتجمعات الزراعية في محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار مبادرة "اسأل واستشير قبل ماتدفع كتير"، وجهود دعم التجمعات الزراعية في سيناء.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عدم وجود أي عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية، لافتة إلى أن سوق الدواجن واللحوم والألبان يشهد حاليًا حالة من الاستقرار، كما شهد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، افتتاح أعمال التوسعات الجديدة لإحدى شركات إنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية بالصالحية الجديدة.

وأعلنت الوزارة بدء توريد الياسمين بسعر 105 جنيهات للكيلو وذلك لصالح مصانع الياسمين في قرية شبرا بلولة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية وذلك بعد تدخل علاء فاروق وزير الزراعة ومحافظ الغربية لحل مشاكل اسعار توريد الياسمين الى مختلف مصانع توريد الياسمين، كما أكدت الوزارة، توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقا لمنظومة كارت الفلاح الذكي.

وعقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا تنسيقيا موسعا بمديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة، لمناقشة أوضاع مراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة والغربية والمنوفية، كما نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال شهر مايو الماضي، 431 قافلة بيطرية مجانية، لدعم صغار المربين في 393 قرية على مستوى الجمهورية، كما عقدت الهيئة برئاسة الدكتور حامد الأقنص، اجتماعا مع مديري مديريات الطب البيطري بالمحافظات ومديري العموم بالهيئة لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات الهامة، كما بحث رئيس الهيئة والمستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة المجر بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية.

بينما استقبل المجزر الآلي المُطوَّر التابع لـصندوق التأمين على الثروة الحيوانية بمنطقة النوبارية، زيارة تدريبية لطلاب قسم الإنتاج الحيواني بـكلية الزراعة جامعة عين شمس، كما تفقد الدكتور ياسر الحيمرى مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، منطقة وادى الصعايده بأسوان للوقوف على الاحتياجات الإرشادية والتنموية للمزارعين في المنطقة، كذلك نفذت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، سلسلة من الندوات والأنشطة الإرشادية، والتواصل مع المزارعين في الحقول، خلال الأسبوع الماضي، بهدف تقديم الدعم الفني لمزارعي المحاصيل المختلفة في بعض المحافظات.

وأعلنت الوزارة ، حصول الإدارة المركزية للحجر الزراعي على شهادة الأيزو في مجال جودة حماية النباتات والمنتجات النباتية والرقابة على المنشآت الحجرية، وذلك لأول مرة في تاريخه، كما تفقد المهندس محمد الخطيب مدير الهيئه العامة للإصلاح الزراعي، جهود وأنشطة الهيئة والمشروعات الانتاجية، والجمعيات، التابعة لها بمحافظة المنوفية.

فيما كشف مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس عن أنه تم، منذ بداية الموسم وحتى الآن، فحص حوالي 1.3 مليون طن من بطاطس المائدة بغرض التصدير إلى الخارج، وذلك بزيادة تجاوز 300 ألف طن عن نفس الفترة في الموسم السابق.

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في البرنامج التدريبي الدولي، حول: " سلامة ومراقبة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني" الذى نظمته الوكالة الأوروبية التنفيذية للصحة والرقمنة " بأسبانيا، كما واصل فعاليات البرنامج التدريبي الدولي لمتخصصين من موريتانيا، كذلك شارك في ويبينار، نظمته منظمتي الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ومنظمة الصحة العالمية، كما شارك أيضا في الجلسة النقاشية حول التحول الأخضر والإستخدام الآمن للمبيدات فى ظل التغييرات البيئية العالمية بالتعاون بين لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، وبلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل هذا الأسبوع 5500 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.