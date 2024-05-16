تقارير عبرية : إسرائيل تدرس خيارات جديدة لمعاقبة السلطة الفلسطينية

أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأربعاء بتشكيل فريق وزراء للنظر في إجراءات للرد ضد السلطة الفلسطينية، في أعقاب قرار الأمم المتحدة الذي يدعم عضوية فلسطين ويمنحها امتيازات جديدة كدولة مراقبة غير عضو.

وتهدف خطوة نتنياهو إلى الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف التصرف بشكل أحادي ضد إسرائيل على الساحة الدولية، بما في ذلك من خلال تعزيز الاستئنافات أمام المحاكم والهيئات الدولية.

وقال مصدر تحدث لصحيفة "هآرتس" العبرية إن ذلك يهدف إلى "الإشارة إلى السلطة والدول التي تدعمها، بأن إسرائيل غير مستعدة لقبول مثل هذه التحركات".

واختار نتنياهو أن يتم تنسيق الفريق من قبل رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هناجبي، ويضم وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك. وسيسمح لوزراء آخرين بالمشاركة في مناقشات الفريق، بعد تقديم توصياتهم لنتنياهو.