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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خارجية البحرين: أكدنا مع القادة العرب ضرورة التوصل لحلول عاجلة للقضية الفلسطينية

عبد اللطيف بن راشد
عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين

أكد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، أن القادة العرب، قد طالبوا خلال القمة العربية، باتخاذ اجراءات فورية للسعي لاطلاق النار، في قطاع غزة، والسماح لتدفق المساعادت الانسانية لرفع المعاناه عن الشعب الفلسطيني.

 

وقال عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية، أن القادة العرب، أكدوا على  ضرورة التوصل لتسوية سلمية تؤكد على ارساء العدالة للقضية الفلسطينية،والتي تعتمد على اقامة الدولة الفلسطيينة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وتابع وزير الخارجية البحريني، أنه أكدنا على ضرورة الحافظ على وحدة واستقلال الدول العربية الشقيقة وانهاء كافة المنازعات، إضافة إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة.

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