فيلم وثائقي جديد بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية في مجال النقل الذكي.. تفاصيل

أصدرت inDrive ، فيلما وثائقيا بـ تنظيم عرض خاص الذي أقيم في سينما زاوية بحضور عدد من وسائل الإعلام وممثلي الشركة الدوليين والمحليين.

فيلم Inner Drive من إخراج المخرج اليوناني ثيو بابادولاكيس، الحائز على أكثر من 70 جائزة دولية، والذي يمتلك مهارات إخراجية ساعدته لـ تسليط الضوء على الجانب الروحاني والإنساني للمشاركين في الفيلم الذي صور في خمسة دول وهي : قبرص وكازاخستان والمكسيك ونيجيريا وإندونيسيا، تحت توجيه أربعة مخرجين محليين.

بدأت الرحلة الإنتاجية للفيلم منذ عام حيث كان الهدف الرئيسي هو العثور على القصص الإنسانية الأكثر إلهامًا من ثقافات ووجهات نظر مختلفة، لذلك أجرى فريق عمل الفيلم بحثاً كاملاً عن تاريخ الشركة منذ انطلاقها في مدينة ياكوتسك، كما أجرى فريق العمل العشرات من المقابلات للكشف والوصول إلى القصص الملهمة من خلفيات ووجهات نظر متنوعة.

منح هذا الفيلم فرصة للمشاهد التعرف على الدوافع الداخلية لـ اندرايف من خلال لقطات وقصص انسانية لم تعرض من قبل للمشاركين سواء العاملين في الشركة أو مع الأشخاص الذين غيرت اندرايف من حياتهم ومن بينهم المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أرسين تومسكي.