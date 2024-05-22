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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة يختتم 4 دورات لتدريب 121 قيادة محلية من الخطة التدريبية

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

اختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأربعاء ، فعاليات الأسبوع السادس والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، في إطار اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات واكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة انتهى من تنفيذ 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الـ 36 وهي: - دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية"، ودورة "دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل"، ودورة "أسس ومهارات الرصد الإعلامي وقياسات الرأي العام وتحليل المحتوى الاعلامي"، ودورة "برنامج الأوتوكاد للرسم الهندسي" والتي استمرت على مدار أسبوعين متتاليين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن عدد المتدربين الذين اجتازوا من تلك الدورات 121 متدربًا من جميع المحافظات، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، لافتًا إلى أن الدورات التي اجتازها المتدربون تأتى تماشياً مع حرص الوزارة على الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية في عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار دورة "قواعد اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة" للأسبوع الثاني علي التوالي وهي دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة ويستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بالمكاتب الفنية والتخطيط والمتابعة ومكاتب القيادات ، لافتًا إلى ان الدورة في اسبوعها الاول ركزت على رفع وعى المتدربين بأهمية اللغة العربية، والقواعد النحوية، وأنشطة تدريبية علي استخراج أقسام الكلام ، اضافة إلى تدريبات عملية وأنشطة علي القواعد النحوية، وقواعد املائية ، والحروف المحذوفة والمزيدة .

ولفت اللواء هشام آمنة، الى أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب إعداد جيل جديد من القيادات الشابة التي تتميز بالجرأة والابتكار وتتصف بالوطنية والنزاهة وتكون قادرة على تحقيق طموحات المواطن المصري وإحداث التغيير المنشود في الإدارة المحلية بما يمكنه من تبنى مفاهيم الإدارة الحديثة والقدرة على اتخاذ القرار الحكيم، وتحقيقاً لذلك فقد اتجهت الوزارة من خلال ذراعها التدريبي بسقارة لتنفيذ برنامجاً طموحاً لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من العاملين بالمحافظات تكون نواه لقيادات مميزة للمحليات قادرة على تقديم الخدمات بشكل أسرع وأفضل تحصل على رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة ربوع الجمهورية الجديدة.

وعلى جانب آخر، أشاد المتدربون خلال حفل ختام الأسبوع الـ 36، بالمستوى المتميز للدورات التي نظمها مركز سقارة، ومدى استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات التي حصلوا عليها، وقدرة المدربين على تغطية الموضوعات من كل الجوانب النظرية والعملية، وكفاءة المادة العلمية المقدمة من المركز، فضلا عن رقى مستوى الاستضافة الذى قدمه المركز للمتدربين من حيث الإقامة والإعاشة وتجهيز قاعات التدريب، وأكدوا علي استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات من خلال تلك الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية، وايضاً تبادل الخبرات مع باقي المتدربين، مشيرًا الي أنه سيعملون على نقل ما تم اكتسابه من معرفة وخبرات إلى زملائهم بالعمل مع تطبيقه لرفع معدل الأداء فى مقار أعمالهم وإحداث تغييرات إيجابية تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لما تم اكتسابه من خبرات إضافية.

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التنمية المحلية مركز سقارة هشام امنة الإدارة المحلية

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