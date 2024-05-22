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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدى الجنون الإسرائيلي بعد اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.. تفاصيل

غزة
غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، إن صدى الجنون الإسرائيلي بعد اعتراف أسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطينية مستقلة ما زال مستمرا خلال هذه التصريحات المتعاقبة ردا على إعلان هذه الدول، والذي يوصف إسرائيليا بأنه أحادي الجانب.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن آخر التصريحات الإسرائيلية كانت على لسان زعيم المعارضة لابيد الذي قال إن هذا الاعتراف ليس بسبب أزمة سياسية بل بسبب فشل سياسي ذريع، ويلقي بظلال هذا الاعتراف على المنظومة السياسية الإسرائيلية و-تحديدا- على وزارة الخارجية الإسرائيلية التي فشلت في حماية تل أبيب في الدفاع عن نفسها، ومن عدم اعتراف الدول و-تحديدا- الأوروبية بدولة فلسطين.

ولفتت أن هناك تصريحات مختلفة سواء لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي تصدر هذا الموقف اليوم، من خلال سلسلة من الإجراءات العقابية التي يرى بأن اعتراف الدول الثلاثة بفلسطين يأتي نتيجة جهود السلطة الوطنية الفلسطينية، ويجب الضغط عليها ماديا لانهيارها، لأنها تسلك مسار الدبلوماسية التي قد يفيد أكثر فلسطين في المحافل الدولية.

القدس المحتلة اسبانيا والنرويج ايرلندا فلسطين

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