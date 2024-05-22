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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يدعي اكتشاف منصات إطلاق صواريخ.. الاحتلال ينشر اللواء الخامس في رفح

لواء ناحال
لواء ناحال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء،  العثور على منصات إطلاق صواريخ في رفح، بعد أن نفذت قوات الاحتلال موجة من الغارات الجوية ضد أهداف تابعة لحماس في المنطقة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتشار لواء ناحال في رفح، لينضم إلى الفرقة 162 التي تعمل في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة منذ أوائل الشهر الجاري.

ويعد اللواء ناحال هو الآن اللواء الخامس لجيش الاحتلال ويعمل في رفح، بعد ألوية 401، جفعاتي، كوماندوز والنقب.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أشار إلى أن العملية في رفح يتم تنفيذها "بطريقة دقيقة، بعد إخلاء المدنيين من المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ رفح

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