لموقفها الإنساني مع طلابها| مُعلمة تحدث ضجة على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا»، بالموقف الإنساني والنبيل الذي قامت به المربية الفاضلة أماني المنجوجي، المعلم بمدرسة فوة الثانوية المشتركة بمحافظة كفر الشيخ، مع طلابها أثناء تأدية الامتحانات في ظل ارتفاع حرارة الجو.

وامثتالاً وتجسيدًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا"، برز نموذج مشرف للمعلمة المصرية أماني المنجوجي، خلال فترة الامتحانات هذا العام 2024.

فقد ظهرت المعلمة الفاضلة أماني المنجوجي في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهوي بورقة على طلابها في إحدى لجان الامتحانات، وذلك للتخفيف من حدة الحرارة المرتفعة التي تؤثر على تركيزهم أثناء أداء الامتحانات، وتعاملها الراقي والإنساني مع طلابها كأنهم أولادها.

هذا التصرف الرائع من المربية الفاضلة المنجوجي لاقى استحسان وتقدير رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بإنسانيتها وحرصها على راحة طلابها، مؤكدين أن هذا هو دور المعلم الحقيقي، فهو ليس فقط مُلقِّن للمواد الدراسية، بل هو مربٍ وأبٌ روحي لطلابه.

وتعتبر المربية الفاضلة أماني المنجوجي مثالًا يحتذى به في مهنة التعليم، فهي نموذج للمعلمة الرحيمة التي تهتم بتلاميذها وتسعى بكل ما لديها لتوفير بيئة مناسبة لتعلمهم وتقديم الدعم لهم.

وانهالت سيل التعليقات على المنشور الذي قامت إدارة المدرسة بنشره على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقال أحدهم: «ونعم الأخلاق والقيم والإنسانية ربنا يبارك لكى فى صحتك وذريتك ويجعله في ميزان حسناتكم يارب العالمين .. ربنا يوفقك أولادنا وبناتنا يارب العالمين».

المقطع المتداول على السوشيال ميديا

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