بعد شائعات الارتباط.. أول ظهور لـ ويجز مع أسماء جلال| اعرف السبب

على مدار أكثر من عامين وهناك الكثير من شائعات الارتباط التى تحيط بأسماء جلال ومطرب الراب ويجز.

وخلال الفترة الماضية لم يعلق أى من الثنائي على هذه الشائعات وكانت دائما أسماء جلال تظهر فى فيديوهات وهي تقوم بغناء جميع أغاني ويجز.

وفاجأ ويجز جمهوره اليوم بطرح صورة تجمعه بأسماء جلال وعليها أغنية “سنة حلوة ياجميل” وذلك احتفالا بعيد ميلادها الـ29.





ويجز

حرص مطرب الراب ويجز على دعم مبادرة العربي أصلي التي قدمها الفنان خالد النبوي في إعلان بالتعاون مع مدينة مصر لإثراء اللغة العربية وتذكيرنا بهويتنا العربية.

قال ويجز في فيديو نشره عبر حسابه بموقع انستجرام: أنا راجل بحب اللغة العربية وبزعل لما أحس اني لوحدي اللي بحبها، وأن الناس فقدت الاهتمام بيها، لأن فيه حاجات كتير بتيجي مع اللغة مش بس لغة تراث وهوية وحضارة جميلة وحاجات كتير ممكن نتعلم منها كتير وشفت الحملة بتاعة مدينة نصر وخالد النبوي وحبيت أشكرهم ع التوجه ده ودي حاجة حلوة جدا اننا نحاول نوصلها لجيل جاي جديد والناس عاملة أننا نبص ورانا علشان نقدر نشوف مستقبلنا.

والفيديو الذي نشره ويجز عبر حسابه يعد أول ظهور له بعد اختفائه لفترة كبيرة وشائعات اعتزاله الفن، ولكن تبين أن سبب غيابه عن الساحة الفنية حزنه على أهالي فلسطين، لأنه طوال الوقت مشغول بمتابعة أخبارهم.