أسماء الفائزين في انتخابات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الوهاب سليمان ، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمستشار محمود مسعد الفخراني ، نائب بهيئة قضايا الدولة ، أسماء الفائزين في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء ، على عضوية مجلس إدارة الغرفة ، ومندوبى الغرفة لدى الإتحاد المصرى للغرف السياحية .



وقال المستشار مصطفى سليمان ، رئيس اللجنة ، أن الانتخابات قد تمت بنظام الاقتراع السرى المباشر ،و في جو من الشفافية والحيادية ، وإنها شهدت انتظاما بين الناخبين ، ولم يحدث ما يعكر صفو المناخ الانتخابى ، مشيداً بالتحرك الواعي من قبل أعضاء الجمعية الذين حرصوا على التواجد بالحضور والإدلاء بأصواتهم.



وأضاف رئيس اللجنة ، إنها بدأت أعمالها من الساعة الحادية عشر صباحاُ وحتى الرابعة بعد الظهر ، ان اللجنة استقبلت نحو 336 ناخباً من إجمالي أعداد الجمعية العمومية ، وأن هذا الرقم فاق العدد المحدد من قبل القانون واللائحة المنظمة لقانون الغرف السياحية لصحة انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات .



وأوضح أن الانتخابات قد أجريت على مقعد واحد فقط من بين مقاعد مجلس إدارة الغرفة وهو المقعد المخصص لمنشآت ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻤﻁـﺎﻋﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ إﻥ ﻭﺠﺩ" وقد تنافس عليه كل من : -

1. على كامل على منصور

2. يعقوب أحمد محمد نصار



وأشار المستشار مصطفى سليمان ، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن عدد الأصوات الصحيحة بلغت 335 صوتاً ، وصوت واحد باطل ، وأعلن أن الفائز بالمقعد المرشح على كامل على منصور.



كما أعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية نتائج الفائزين بمقاعد مجلس الإدارة بالتزكية ، وأعضاء مندوبى الغرفة لدى الإتحاد بالتزكية أيضاً وقد أسفرت نتيجة انتخابات مجلس الإدارة عن التالى :-

ﻋﻀﻭﺍﻥ "ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻨﺠﻭﻡ وفاز بهما بالتزكية كل من :-

1. ياسر محمد يسرى يوسف التاجورى

2. سامح عبد العال عبد الغنى

وﻋﻀﻭﺍﻥ "ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻨﺠﻭﻡ"، وفاز بالتزكية بهما كل من:-

1. أحمد فايز أحمد الصانع

2. أشرف زيدان محمد مسلم

وﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ"ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸآﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻨﺠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ"، وفاز بهم بالتزكية كل من:-

1. برج ليون أرتين توماسيان

2. عبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع

3. هشام محمود محمد عبد الله

ومقعد واحد المخصص لمنشآت ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻤﻁـﺎﻋﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ إﻥ ﻭﺠﺩ" وفاز به: -

على كامل على منصور

وأعلن أسماء الأعضاء الفائزين بالتزكية لعضوية مندوبى الغرفة بالجمعية العمومية لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والذي تبلغ نصيب الغرفة منها 19 عضوا وهم: -

1. حلمى محمد خليل إبراهيم

2. هشام حسين بركات حبوته

3. عمرو محمد خليل إبراهيم

4. أبو زيد عبد الفتاح خليل إبراهيم

5. حسام الدين هشام ممدوح زكى

6. محمد السيد أحمد فراج

7. عبد النبى عباس محمود

8. محمد حسن محمد خليل

9. عماد الدين محمد أحمد إسماعيل

10. عماد فؤاد أسحاق مرقص

11. أشرف عبد الفتاح يوسف

12. طارق أحمد عبد الناصر

13. محمود سعد الدين أبو اليزيد

14. رامز إلهامى غايبوس مسدارى

15. طارق صلاح محروس عبد الحليم

16. وليد فاروق عبد الحميد جمعة

17. أحمد أهاب أحمد حسنى أحمد

18. دليلة حسام سلامة جودة الشاعر

19. مينا عاطف جودة

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