شراكة بين إي جي بنك و EEA لدعم جوائز ريادة الأعمال

أعلن إي جي بنك، عن دعمه وشراكته مع منصة جوائز ريادة الأعمال في مصر (EEA) للعام الرابع على التوالي ، تأكيدا لاستمرارية البنك في العمل علي تطوير مهارات الشباب ودعم ريادة الأعمال لخدمة المجتمع المصري وتعزيز رؤية مصر ٢٠٣٠ .



وتهدف منصة EEA إلى تتويج النماذج المؤثرة والناجحة من رائدي ورائدات الأعمال وأصحاب المشروعات المبتكرة والناشئة تقديرًا لاسهاماتهم ولابراز نجاح مشاريعهم وأعمالهم ليكونوا قدوة للشباب ورواد الأعمال في مصر وهذا ما يسعي اليه إي جي بنك بهدف تمكين شباب رواد الأعمال ومساندة مشاريعهم التي تقوم بدورها بدفع عملية النمو الاقتصادي.



تأتي رعاية ودعم إي جي بنك لمنصة جوائز "ريادة الأعمال في مصر " انطلاقاً من دور إي جى بنك الريادي في تنمية المجتمع والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري، و إلهام وتمكين رواد الأعمال الناشئين لتحقيق مشاريعهم وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع والاقتصاد في مصر.

أما عن برنامج MINT Incubator فهو من اوائل البرامج إلى قدمتها منصة مينت و هو أول حاضنة أعمال متكاملة يقدمها بنك خاص في مصر … هدفها دعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئه خلال المرحلة التأسيسية لشركاتهم لتأهيلهم و تجهيزهم لدخول السوق والحصول علي استثمارات لدعم و تطوير مشروعاتهم.