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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى إريتريا

صدى البلد

توجه نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني القائد مالك عقار اير اليوم الخميس إلى العاصمة الإريترية "أسمرا" فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني لاريتريا.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان له أن وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين الفاضل.، يرافق عقار في زيارته إلى أسمرا.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي عدد من الوزاء والمسؤولين بالدولة.

و يجري عقار خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقي ، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطورات الحرب الدائرة الان وتأثيرها على المحيط الاقليمي والدولي. 

مجلس السيادة السوداني إرتيريا مالك عقار أسمرا العيد الوطني لاريتريا

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