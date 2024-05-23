نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى إريتريا

توجه نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني القائد مالك عقار اير اليوم الخميس إلى العاصمة الإريترية "أسمرا" فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني لاريتريا.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان له أن وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين الفاضل.، يرافق عقار في زيارته إلى أسمرا.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي عدد من الوزاء والمسؤولين بالدولة.

و يجري عقار خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقي ، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطورات الحرب الدائرة الان وتأثيرها على المحيط الاقليمي والدولي.