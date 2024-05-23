عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بدرة: نرفض الادعاءات الأمريكية ونصطف خلف القيادة السياسية لإنهاء العدوان على غزة

أحمد بدرة، مساعد
أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد

أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، رفضه محاولات التشكيك والإساءة لجهود مصر لإنهاء العدوان على غزة.

وقال "بدرة"، في بيان اليوم الخميس، إن هذه الادعاءات الأمريكية الإسرائيلية الكاذبة لن تجدي نفعا ولن تحقق أي مكاسب، بل تزيد المصريين اصطفافا والتفافا حول القيادة السياسية، موضحا أن هذه الأكاذيب قد تدفع القاهرة للانسحاب من جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل.

وحمل إسرائيل المسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها وتواصل ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبا محكمة العدل الدولية باتخاذ قرار بوقف العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة وسط صمت دولي وانحياز أمريكي سافر.

وأوضح أن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية واضح وليس دورًا تقوم به اليوم أو بعد 7 أكتوبر، ولكنه دور تقوم به مصر منذ عام 1948، مؤكدا أن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية من أجل تفاوض الطرفين، ووقف إطلاق النار وإيجاد هدنة.

ولفت إلى أن الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة والمضللة تستهدف بشكل واضح وصريح تشتيت الانتباه عما يحدث من مجازر بحق المدنيين والأبرياء في غزة، فإذا كانت إسرائيل تدعي على مصر ما لم تقم به، فهي تفعل ذلك لتشتت الانتباه حتى لا يكون الانتباه منصبًا على المهازل والإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة يوميا والعالم أجمع أصبح على مرأى ومسمع بها.

غزة التشكيك الإساءة حركة حماس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

انخفاض خادع.. موعد انتهاء أطول موجة حارة في فصل الربيع

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي

ارتفعت 100 جنيه|أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 مايو 2024.. وهذا ثمن الأضاحي الآن

ظهور نتائج سنوات النقل محافظة القاهرة عبر هذا الرابط .. الآن

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس.. وهذه قيمة عيار 21| فيديو

ترشيحاتنا

حكم مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن يريد الحج أو العمرة.. البحوث الإسلامية يجيب

كعكة عيد ميلاد تثير جدلا بأستراليا.. تحمل شعار حماس وصورة أبو عبيدة

مصطفى بكري: القيادة السياسية تعلم حجم المخطط ضد مصر وأبعاده

ذاكر معانا.. مراجعة فيزياء لطلاب الثانوية العامة على صدى البلد الآن

خالد الجندي عن «مؤتمر السنة»: قرار الأوقاف يُفوت الفرصة على أي مزايد

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب ستومك.. بسمة بوسيل بإطلالة جذابة في عيد ميلادها

تحذير للرجال من نوع ملابس معينة .. تسبب أمراضا خطيرة

أحلى حاجة في الحر .. طريقة عمل الجيلي بالفواكه

تكشف الأمراض وتسبب السرطان.. اكتشاف 130 مصدرا جديدا لأغرب أشعة عرفها البشر

فيديو

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

انتصار كبير| دول أوروبية تعترف بفلسطين.. ضربة قوية لنتنياهو

أطول موجة حارة .. تأثيرها على حالة طقس اليوم ومتى تنتهي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-