إسلام صادق يطرح سؤالًا للجمهور بشأن اللاعب بن شرقي

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالا للجمهور بشان اللاعب بن شرقي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب إسلام صادق:"هل يفكر الزمالك في إعادة "بن شرقي" بعد رحيله عن الريان القطري نهاية الموسم ".





وتوج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في إيابنهائي على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك على نهضة بركان، من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23 من عمر اللقاء،بعد تمريرة سحرية من زيزو.