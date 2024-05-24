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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام صادق يطرح سؤالًا للجمهور بشأن اللاعب بن شرقي

صدى البلد

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالا للجمهور بشان اللاعب بن شرقي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


 

وكتب إسلام صادق:"هل يفكر الزمالك في إعادة "بن شرقي" بعد رحيله عن الريان القطري نهاية الموسم ".


 

وتوج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي  بهدف نظيف، في إيابنهائي على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك على نهضة بركان، من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23 من عمر اللقاء،بعد تمريرة سحرية من زيزو.

الإعلامي إسلام صادق استاد القاهرة الدولي أحمد حمدي بركان المغربي بن شرقي كونفدرالية الأفريقية نهائي كأس الكونفدرالية

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