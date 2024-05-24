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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد منع القنصلية الإسبانية تقديم الخدمات للفلسطينيين.. وزير الخارجية الإسباني يعلق

صدى البلد

قال وزير الخارجية الإسباني  خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، إنه لا أحد سيرهبهم كي يمتنعوا عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني، أن الوضع في غزة لا يسمح بالانتظار أكثر والقدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة فلسطين.

ومن جانبه، قرر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين.

واعترفت إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية الأربعاء الماضي، متحدية الاعتراضات القوية من كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وتمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في المشهد السياسي في أوروبا، التي كانت تقليديا مؤيدا قويا لإسرائيل.

إسرائيل والولايات المتحدة إسرائيل إسبانية اعتراض الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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