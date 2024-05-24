عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو نتنياهو لإلقاء خطاب أمام أعضاء الكونجرس

صدى البلد

دعا رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب أمام أعضاء الكونجرس. 

 

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة قريبا أمام اجتماع مشترك للكونجرس وسط تصاعد التوتر مع الرئيس جو بايدن بشأن أسلوب تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة.


وقال جونسون، أكبر عضو جمهوري في الكونجرس ومنتقد لسياسة الرئيس الديمقراطي تجاه إسرائيل، في خطاب رئيسي في حفل الاستقبال السنوي الذي تقيمه السفارة الإسرائيلية بمناسبة عيد الاستقلال. 

ئيس مجلس النواب ئيس الوزراء الإسرائيلي الجمهوري الإسرائيلية إسرائيلي أعضاء إسرائيلية اجتماع مشترك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

ترشيحاتنا

نتيجة سنوات النقل 2024 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي .. اعرف درجاتك

مقتل عراقيين في تركيا وتدخل سريع من سفارة بغداد

النشرة الدينية| معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. 34 بلاء استعاذ منه النبي في دعائه.. حكم زيارة أهل البقيع

ضوابطه ثابتة لا تتغير.. مفتي الجمهورية: حجاب المرأة المسلمة يختلف حسب الزمان والمكان

شقيقة فتاة أوبرمدينة نصر: إحالة المتهم إلى الجنايات.. وخاله: محصلش

الحزن يسيطر على مدحت صالح أثناء تشييع جثمان شقيقه| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة شهية ولذيذة.. طريقة عمل القيمة العراقية

احترس| مضاعفات الإصابة بالوسواس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-