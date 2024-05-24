رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعو نتنياهو لإلقاء خطاب أمام أعضاء الكونجرس

دعا رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب أمام أعضاء الكونجرس.

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلقي كلمة قريبا أمام اجتماع مشترك للكونجرس وسط تصاعد التوتر مع الرئيس جو بايدن بشأن أسلوب تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة.



وقال جونسون، أكبر عضو جمهوري في الكونجرس ومنتقد لسياسة الرئيس الديمقراطي تجاه إسرائيل، في خطاب رئيسي في حفل الاستقبال السنوي الذي تقيمه السفارة الإسرائيلية بمناسبة عيد الاستقلال.