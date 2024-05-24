مصرع سائق وإصابة آخر في تصادم نصف نقل ومقطورة بسوهاج

انتهت حياة سائق في بداية العقد الخامس من العُمر، بينما أصيب سائق آخر بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة نصف نقل بسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة نصف نقل قيادة المدعو 'عبد الحميد ك.م.م' 26 سنة، سائق، ويقيم بالغربية، بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بسيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو 'ظريف ا.م' 43 سنة، سائق، ويقيم بالجيزة، والذي كانت متوقفة على جانب الطريق من الخلف.

ونتج عن ذلك وفاة مستقل السيارة الأولى المدعو 'سامح ا.ج.ع' 43 سنة، سائق، ويقيم بالجيزة، وإصابة قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وأفادا قائدي السيارتين بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.