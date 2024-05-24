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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منع حيازة الموبايل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للطالب أو الملاحظين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ،  أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنهت كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بتجهيز استراحات للمراقبين وعددها (84) منهم 47 استراحة للرجال ، 37 استراحة للسيدات.

كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على تهيئة المناخ المناسب للطلاب والملاحظين داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على منع الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024  سواء للطالب أو الملاحظ ، مشيراً إلى تطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020
واتباع كافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.

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وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : لقد تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024  وأوراق الإجابة بعد الإنتهاء من الامتحان وتأمين الكنترولات والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة.

كما أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن  إجمالى عدد الطلاب المتقدمين ل امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة القاهرة (51989) مشيراً أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024  تبدأ  غداً السبت الموافق 25/5/2024 وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 6/6/2024

وكشف مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن باقي احصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بالقاهرة قائلاً :   
_ عدد اللجان الرئيسية للمدارس الصناعية 60 لجنة رئيسية وعدد اللجان الفرعية 25 .

_  عدد اللجان الرئيسية للمدارس التجارية 27 لجنة رئيسية وعدد اللجان الفرعية 60 .

_  عدد اللجان الرئيسية للمدارس الفندقية 5 لجان رئيسية وعدد اللجان الفرعية 14 لجنة .

_  عدد اللجان الرئيسية للمدارس الزراعية 1 مدرسة زراعية .

_  عدد اللجان الرئيسية للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف نوعياتها 7 لجان .

_  إجمالى عدد اللجان فى القاهرة رئيسى وفرعى لكافة النوعيات 195 لجنة.

كما  أعلن مدير عام التعليم الفنى بالقاهرة أن إجمالى عدد غرف العمليات الرئيسية (واحد )بالمديرية وعدد غرف العمليات الفرعية( 25) غرفة فرعية.

وأن إجمالى عدد القطاعات الرئيسية لمراكز الأسئلة أربع قطاعات وعدد مراكز توزيع الأسئلة 25 مركز .

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