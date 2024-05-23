نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

تستعد محافظة القاهرة ، لإعلان نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الاساسى في تمام الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر أن يظهر رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسي في تمام الساعة السادسة مساء على بوابة الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحفظة القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التي يمكن الوصول لها من خلال الضغط على https://www.facebook.com/CairoGovernoratePortal

كما يظهر أيضا رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسي في تمام الساعة السادسة مساء على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة على فيس بوك https://www.facebook.com/taleemcairo

ويظهر رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسي على الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

خطوات الحصول على نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسى

للحصول على نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الاساسى اضغط هنا

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وبعد إعلان نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسى إلكترونيا ، يتم إعلان نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسى للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي، لجميع التلاميذ في المدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥.

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 للتعليم الأساسى للفصل الدراسي الثاني (أخر العام) ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي تتاح بشكل مجاني لجميع الطلاب بجميع المدارس فى أماكن واضحة.

وكان قد تقدم أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بخالص الشكر والتقدير ، لفريق المطبعة السرية وقيادات المديرية وفريق العمل بها والتوجيهات الفنية ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وفريق العمل بها ، والسادة المعلمين ، ولكل من ساهم وتفانى واخلص فى إمتحانات النقل والشهادة الإعدادية ، حيث أشاد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بالأداء المتميز والجهد المبذول في الامتحانات .