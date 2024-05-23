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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحدث التعليم: خبر عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 .. بعد قليل

شادي زلطة - المتحدث
شادي زلطة - المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم

أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا عاجلا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 .

حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ترقبوا الإعلان عن موعد استلام أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 بعد قليل .

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تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 للطلاب في المدارس .. الثلاثاء

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متحدث التعليم: خبر عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 .. بعد قليل

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024  ومقار اللجان الامتحانية للطلاب الأسبوع المقبل على موقع وزارة التربية والتعليم ، سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 “الورقية” للمديريات التعليمية استعدادا لتسليمها للطلاب في المدارس قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024.

 وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب على طلاب الثانوية العامة 2024 عدم تجاهل استلام أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 الورقية من المدارس ، مؤكدةً أنه لا يمكن أن يكتفي الطالب بالنسخ الإلكترونية من أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 التي ستعلن على موقع وزارة التربية والتعليم.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لابد من وجود أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 الورقية مع الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 مهم للسماح لهم بخوض امتحانات الثانوية العامة 2024.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 الدخول على رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم الأسبوع القادم من خلال الضغط هنا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الاثنين 10 يونيو 2024 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 12 يونيو 2024 : الاقتصاد + الإحصاء

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024 : اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024 : اللغة الأجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024 : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024 : اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو 2024 : الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو 2024 : الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024 : التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024 : الاحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024 : الديناميكا

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