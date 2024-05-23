تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 للطلاب في المدارس .. الثلاثاء

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 وكافة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة ( اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٤ .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي الآن : يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 والتى من المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 للمديريات التعليمية يوم الاثنين الموافق ٢٧/٥/٢٠٢٤ تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٥/٢٠٢٤.

وعلى جانب آخر كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلا للإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الامور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 .

هل الخروج عن دائرة البابل شيت لمسافة صغيرة اثناء اختيار الاجابة الصحيحة يؤدي إلى مشكلة للطالب في امتحانات الثانوية العامة 2024 ؟

من الضروري أن يلتزم الطالب أثناء الاجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 بحدود تظليل دائررة الاجابة فقط ، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في اجابته ، وفي حالة اختياره اجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا

ماذا سيحدث في حالة إتلاف ورقة البابل شيت .. هل يحق للطالب استبدال الورقة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ؟

يجب على الطالب التركيز جيدا للحفاظ على ورقة اجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الاجابات الصحيحة



ماذا يحدث في حالة عدم تظليل الاجابة في البابل شيت تظليلا جيدا في امتحانات الثانوية العامة 2024؟

نؤكد على الطلاب ضرورة تليل الاجابة الصحيحة تظليلا كاملا بقلم جاف أزرق

هل يوجد وقت إضافي لكتابة البيانات قبل بدء موعد الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ؟

كافة اللجان ملتزمة بمواعيد بدء ونهاية الامتحانات فقط بدون اي تغيير .. ونؤكد أن كتابة البيانات لا تستغرق سوى ثواني معدودة



هل مسموح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بورق ابيض خاصة في الفيزياء ؟

ممنوع منعا باتا اصطحاب اي اوراق داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 .. ويوجد مسودة في كراسة الاسئلة يمكن للطالب استخدامها .

هل مسموح بالكتابة في كتيب المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ؟

غير مسموح تماما ويجب الحفاظ على كتيب المفاهيم عند استلامه في اللجنة وتسليمه بحالته الاصلية كما هي عند انتهاء الامتحان

هل كتيب المفاهيم به اي اختلاف عن العام الماضي ام كما هو ؟

كتيب المفاهيم مثل العام الماضي دون أي تغيير ويتم تسليمه مع بداية الامتحان داخل اللجنة واستلامه من الطلاب مع انتهاء المدة الزمنية للامتحان

هل لابد ان يؤدي الطالب امتحانه بنفس رقم النموذج في جميع المواد ؟

غير صحيح .. حسث يمكن للطالب الحصول على نماذج مختلفة في كل امتحان لان الاختلاف فقط في ترتيب الاسئلة ولكنيجب على الطالب التدقيق في تظليل رقم النموذج بشكل صحيح في البيانات



هل يوجد نماذج استرشادية هذا العام لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 ؟

حرصت الوزارة على التاكيد مع بداية العام الدراسي على أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير ، ويمكن الاستعانة بالنماذج الاسترشادية المتاحة على موقع الوزارة من العام الماضي .



بالنسبة لمتحان الانجليزي هل هناك تعيير في الجزء المقالي عن العام الماضي ؟

امتحان مادة اللغة الانجليزية بنفس مواصفات العام الماضي بدون اي تغيير



هل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بها اسئلة مقالية ؟

امتحانات المواد غير الماضفة للمجموع تقتصر على اسئلة الاختيار من متعدد فقط (بابل شيت )